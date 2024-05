Sinimbu (RS) sem água, comida e remédio; comerciante perde R$ 2 milhões

Moradores e comerciantes de Sinimbu, cidade que é atravessada pelo rio Pardinho, na região central do Rio Grande do Sul, perderam tudo com as enchentes no estado. A estimativa da prefeitura é que mais de 2.000 moradores tenham sido desalojados, mas ainda não é possível calcular os danos. O centro da cidade, que abriga o comércio, foi o mais afetado. Salões de beleza, farmácias, supermercados —não sobrou nada. Faltam água potável, medicamentos, alimentos e produtos de higiene básica.

O que aconteceu

Sinimbu fica no Vale do Rio Pardo, mas é banhada pelo rio Pardinho, que transbordou na última terça-feira (30). Mais de 200 milímetros de chuva fizeram o rio inundar boa parte da cidade, que está sem sinal de internet, telefonia e eletricidade.

O hospital municipal emitiu um comunicado pedindo doações de gazes, ataduras, medicamentos e até mesmo de gelo.