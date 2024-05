Justiça manda prender motorista de Porsche que matou homem em batida em SP

O juiz cita relatos de testemunhas de que o motorista do Porsche estava alcoolizado e "não conseguia nem sequer parar em pé". A decisão também menciona o fato de que ele transitava em velocidade acima de 156 km/h no momento da colisão — a velocidade permitida na via onde houve a batida é de 50km/h. Além disso, Fernando tinha em seu histórico multas por excesso de velocidade e até um racha na avenida Paulista.

Juiz cita ainda mudança de depoimento de uma das testemunhas. Na denúncia, para justificar o pedido de prisão, o Ministério Público havia relatado que o empresário pressionou a namorada a negar que ele estivesse embriagado quando guiava o Porsche. Outras testemunhas, porém, apontaram que Fernando ingeriu álcool em dois estabelecimentos antes de dirigir.

Defesa vai recorrer, mas disse que cumprirá a decisão judicial. Os representantes legais do empresário disseram que as medidas anteriormente impostas eram suficientes, "sendo desproporcional a prisão preventiva", escreveram por nota os advogados Jonas Marzagão, Elizeu Soares de Camargo e João Victor Maciel Gonçalves.

O fato de ter havido mudança de versão de pessoa que presenciara fatos, e isso após contato com o interessado, enquanto solto, evidencia necessidade da custódia cautelar também sob o prisma da normal instrução criminal

João Augusto Garcia, juiz da 5ª Câmara de Direito Criminal, na decisão na qual determinou a prisão

Do que mais Fernando é acusado

Outras duas acusações foram cruciais para o pedido de prisão. Além da de homicídio, Fernando será julgado por lesão corporal do amigo Marcus Vinicius Rocha — que estava no Porsche e se feriu gravemente— e pela fuga do local de acidente. Ele não prestou socorro e não fez teste do bafômetro.