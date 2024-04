Justiça nega pela 3ª vez prisão de motorista de Porsche, mas o torna réu

MP diz que o empresário pressionou a namorada a negar que ele estivesse embriagado, quando dirigiu um Porsche para justificar o pedido de prisão. "Desde o momento do acidente, há claro intuito do denunciado e de sua genitora de tentar diminuir a gravidade dos fatos escondendo a embriaguez do condutor e retirando seu estado flagrancial para comprometer as investigações", citou a promotora Ratton.

Juiz rebateu posição da promotora. "Trata-se de ilação infundada, sem qualquer conexão com os demais elementos cognitivos que autorizem assim concluir", rebateu o magistrado Cintra.

Motorista do Porsche deverá apresentar a sua defesa em um prazo de dez dias, segundo a Justiça. A decisão também dá um prazo de 15 dias para a inclusão de laudos periciais do caso solicitados pelo MP; oficia a Polícia Civil para que inclua novos documentos requisitados pela Justiça, que serão acrescentados ao processo, e autoriza o depoimento de bombeiros que participaram da ocorrência.

Justiça também irá analisar o prontuário médico do amigo da vítima. Ele estava no carona do Porsche e se feriu no acidente.

Promotora pediu a prisão preventiva, para evitar que o empresário influencie testemunhas "como já fez ao longo das investigações". O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) informa que o caso tramita em segredo de Justiça.