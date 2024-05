Filho de vítima agradece após Justiça mandar prender condutor de Porsche

O jovem também compartilhou um vídeo do pai em um momento feliz com colegas na igreja. Ornaldo era evangélico e participava de iniciativas sociais. No vídeo, Lucas colocou um trecho da música "A Vitória Chegou", de Aurelina Dourado e Luanna Dourado: "Não aceite sua derrota, não se desespere / Espera no senhor, não largue sua cruz / A última palavra, ela não vem do médico / Nem do advogado, ela vem de Jesus / A última palavra, ela não vem do médico / Nem do advogado, ela vem de Jesus".

"Esse louvor que você tanto ouvia aqui em casa, pai. O céu está em festa", finalizou o filho.

Justiça decreta a prisão após negar três pedidos

A Justiça decretou a prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, motorista do Porsche. A colisão matou Ornaldo e deixou outro ferido na madrugada de 31 de março em São Paulo.

Justiça viu risco de reiteração de condutas. Para justificar a decisão, o TJ de São Paulo também disse que a medida tem o objetivo de "garantir a regular instrução criminal". A decisão foi assinada por João Augusto Garcia, da 5ª Câmara de Direito Criminal.

Inicialmente, a Justiça havia negado três pedidos de prisão contra o empresário. Porém, o TJ tornou o empresário réu por homicídio doloso (quando há intenção de matar) qualificado e lesão corporal gravíssima. A denúncia foi feita pela promotora Monique Ratton, do Ministério Público de São Paulo. O motorista de aplicativo Ornaldo Viana, 52, morreu após a colisão.