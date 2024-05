Lula diz que burocracia não impedirá ajuda ao RS após Leite citar dívidas

O presidente Lula (PT) disse neste domingo (5) que não haverá impedimento da burocracia para recuperar o Rio Grande do Sul em decorrência das fortes chuvas que atingiram o estado e cobrou um plano para prever tragédias.

O que aconteceu

Lula falou sobre ajuda depois de governador mencionar situação fiscal do estado. "Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. E eu sei que tem muitas estradas que estão com problema. Então, eu quero lhe dizer que não fique preocupado que o governo federal, através do Ministério do Transporte, vai ajudar a você a recuperar as estradas", disse o petista a Eduardo Leite (PSDB).

Leite reforçou pedido de um 'Plano Marshall' para catástrofe no estado. Ele reconheceu a prioridade de resgatar pessoas que ainda estão ilhadas e distribuir donativos, mas afirmou que a tragédia causada pela chuva vai exigir medidas extraordinárias no cenário "pós-guerra".