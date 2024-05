Chuva deixa 1/3 do RS sem água, fecha hospitais e ameaça 12 barragens

Governador reclamou da dívida pública do Estado com a União. "O Rio Grande do Sul é um Estado que tem dificuldades para operar na normalidade por conta das restrições fiscais, grave problema que temos por conta de dívidas contraídas ao longo de tempos. (Se) já dificulta em tempos de normalidade, em tempos de excepcionalidade não vamos conseguir dar resposta, não vamos ter fôlego para responder se a gente não encaminhar determinadas soluções."

Leite também criticou o limite de gastos imposto aos Estados. "Se colocar R$ 10 bilhões na nossa conta eu só posso gastar o limite do ano passado mais a inflação do período, eu não consigo fazer a despesa, vamos ter que trabalhar nessa lógica", disse o governador.

Hoje, 27% da Receita Corrente Líquida do Estado vai para três despesas. R$ 3,5 bilhão para o pagamento da dívida com a União, R$ 1,8 bilhão para precatórios e R$ 10 bilhões com déficit previdenciário.

"Não haverá impedimento da burocracia para que a gente recupere a grandiosidade desse estado", rebate Lula. O presidente citou ainda a criação de um plano para prever esse tipo de desastre.

Reconstrução do Estado é chamada de Plano Marshall por governador. O Plano Marshall foi um programa de ajuda financeira dos Estados Unidos para reconstruir os países da Europa Ocidental destruídos após a 2ª Guerra Mundial, no final dos anos 40

Defesa Civil emitiu um alerta de inundação para 16 municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Além da capital gaúcha estão na lista: Barra do Ribeiro, Canoas, Cachoeirinha, Charqueadas, Eldorado do Sul, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Pareci Novo, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Taquara, Triunfo.