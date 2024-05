Com chuvas, Cataratas do Iguaçu têm vazão 5 vezes acima do normal

Aumento da vazão se dá por chuvas na região Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) chegou a emitir um aviso de tempestades que afetaram o Paraná, na quinta-feira (2). Alguns municípios, como Cascavel e Foz do Iguaçu, registraram mais de 100 mm.

Parque continua funcionando normalmente. Segundo a administração do Parque das Cataratas, a passarela, trilha e todos os mirantes estão liberados.

Chuva dá trégua no RS, mas Guaíba mantém nível recorde

O nível do Guaíba estava em 5,28 metros, às 18h desta segunda-feira (6). Desde a semana passada, o Guaíba ultrapassou o recorde da maior cheia registrada até então --o nível de 4,76 metros, em 1941, quando inundou grande parte do centro da capital gaúcha. O limite para inundações é de 3 metros, uma referência que indica possíveis danos aos municípios.



A cheia que inunda Porto Alegre ainda levará dias para retornar a patamares seguros. ''No Guaíba, teremos uma retenção durante toda a semana, vai variar de 5,3 m a 5,5 m, mas com estabilidade'', explicou o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, em entrevista à GloboNews.

Governo federal reconheceu estado de calamidade pública em 336 municípios, entre elas a capital gaúcha. Com a decisão, os municípios podem ter acesso a recursos federais de forma facilitada. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Ao todo, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, sendo 364 afetados.