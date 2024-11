Como um assassinato brutal foi desvendado nos EUA após 30 anos de mistério

A Vegas Justice League foi homenageada em outubro de 2024. A ONG recebeu as chaves da Las Vegas Strip (local que concentra hotéis de luxo e cassinos) pelos serviços prestados.

Como é a genealogia genética forense

Investigadores usam DNAs de suspeitos em locais de crime, transformando-os em arquivos de dados. Após isso, eles são carregados em bancos para localizar parentes. A técnica mistura análise do genoma humano com processamento de dados e busca genealógica —por métodos tradicionais e genéticos. Ou seja, a partir de DNA, encontram-se parentes do suspeito. E a árvore genealógica ajuda a refinar a pesquisa até chegar ao assassino.

O método de genealogia genética ajudou a resolver casos graves. Entre eles está o de Golden State Killer em 2018, assassino em série americano, responsável por dezenas de homicídios e estupros. Apesar de custoso (cerca de U$ 7.500 por caso), o procedimento é uma poderosa ferramenta para elucidar casos arquivados há décadas. A Vegas Justice League tem DNA em análise para mais de 82 casos e busca resolver cada um deles, apesar de o processo ser demorado.