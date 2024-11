Crianças e professores ficam ilhados após creche ser inundada em Osasco durante temporal

Uma creche em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, ficou alagada após a unidade ser invadida pelas águas das chuvas que atingiram diversos municípios do Estado paulista na tarde de quarta-feira, 6. Em alguns pontos, o volume foi superior a 100 mm. Segundo a prefeitura, não houve feridos.

Embora ninguém tenha se machucado, o medo tomou conta do ambiente. Vídeos mostram as crianças chorando enquanto os profissionais da Creche Alzira Silva Medeiros, no Jardim Aliança, tentam desesperadamente organizar todos os alunos em cima de bancos e mesas.

De acordo com a prefeitura de Osasco, todas as crianças foram retiradas e ninguém se feriu.

"Em razão do alagamento, as crianças atendidas na creche foram alocadas em unidades próximas, a partir desta quinta-feira, 7. O número de crianças não foi informado.

Também nesta quinta-feira, a prefeitura iniciou a limpeza da unidade de ensino, que prevê inclusive a troca do mobiliário. Não foi informada uma previsão para o retorno das aulas na creche.

Ainda na Grande São Paulo, um homem havia desaparecido durante as chuvas na região de Carapicuíba. No mesmo dia, a Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que ele foi localizado e não precisou de atendimento médico.

O órgão estadual alerta para chuvas de forte intensidade que atingirão todas as regiões do território paulista entre esta quinta-feira e sexta-feira, 8.