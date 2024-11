Enxurrada alaga creche em Osasco e deixa crianças desesperadas; vídeo

Durante as fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo, uma creche em Osasco foi invadida nesta quarta-feira (6) pela água, causando pavor nas crianças que estavam no local.

O que aconteceu

Um vídeo mostra a creche Alzira Silva Medeiros tomada pela água. Ao fundo, é possível ouvir os estudantes chorando e gritando com a situação.

As crianças menores estão no colo de alguns dos funcionários da escola. Enquanto isso, as maiores estão sentadas em cadeiras e mesas improvisadas que os deixaram um pouco acima do nível da água.