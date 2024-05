Governo do RS desmente boatos sobre cobranças de impostos em doações

O governo do Rio Grande do Sul informou que as doações para vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul não estão sendo taxadas nos trajetos até as áreas afetadas pela tragédia.

O que aconteceu

Um vídeo divulgado pelo estado explica que informações falsas sobre impostos nas doações têm sido compartilhadas nas redes. "Não repasse essa informação falsa e, se quiser repassar, repassa dizendo que as doações passam aqui sem cobrança de impostos", disse o secretário-chefe da Defesa Civil.

Governo de Santa Catarina também desmentiu boatos de cobrança de impostos. Em nota publicada pela Secretaria de Estado da Fazenda, o estado vizinho informou que a passagem de doações é livre e que não há ações cobrando notas fiscais da ajuda humanitária nas divisas com o Paraná e com o Rio Grande do Sul.