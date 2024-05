Alagamento transforma Canoas em 'zona de guerra'; universidade vira abrigo

Abrigada em ginásio, mulher está à procura da filha

Mãe de quatro crianças, Franciele Forquim, 32 anos, está abrigada no ginásio da Ulbra. Ela está acompanhada da mãe, uma aposentada de 74, do tio, Fabiano Contreira, 43, e dos três filhos mais novos. A filha, Maria Eduarda, 11, está desaparecida desde o momento do resgate. "Ontem a água começou a subir pelos bueiros. Hoje foi tudo muito rápido. Fomos para a parte de cima do sobrado da minha vizinha pedir socorro", relatou.

Franciele conta que um grupo de 30 pessoas se reuniu na parte mais alta da casa, cujo primeiro andar já estava submerso. "Pegamos peças de roupa vermelhas e começamos a abanar para o helicóptero", contou. Ela, o filho mais novo, de dois meses, a mãe, uma vizinha e outro filho dela foram as primeiras pessoas resgatadas.

A filha, Maria Eduarda, ficou para ser resgatada mais tarde. Desde então não sentem notícia da criança. "Não sei se ela veio de helicóptero, se está emmlutro abrigo. Aqui já procuramos por tudo, mas tem muita gente", concluiu.