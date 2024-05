Motorista de Porsche que matou homem em SP se entrega à polícia e é preso

A defesa disse Fernando está "traquilo" e que ele "se apresentou espontâneamente". A polícia, porém, esteve na casa dele no Tatuapé no sábado para prendê-lo e não o encontrou.

O empresário é réu pelos crimes de lesão corporal gravíssima e homicídio doloso qualificado. Na madrugada de 31 de março, ele bateu ca uma velocidade de 156 km/h contra no Renault Sandero do motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana, 52, que morreu. no local. Fernando, Marcus Vinicius Rocha, 22, que estava Porsche, chegou a ser internado na UTI e teve baço retirado.

A defesa já entrou com pedido de habeas corpus no STJ (Superior Tribunal de Justiça). O advogado de Fernando entende que as medidas cautelares impostas anteriormente — como proibição de contato com testemunhas e suspensão da CNH — são suficientes e classificou a prisão como "desproporcional".

O julgamento do pedido de liberdade na 5ª Turma do STJ foi marcado para as 14h desta terça-feira (7). No pedido, a defesa afirmou que não há elementos no processo que justifiquem a prisão do empresário e que ela foi motivada pela pressão da imprensa.

Fernando negou que consumiu bebida alcoólica antes da colisão. O empresário afirmou ainda, em entrevista ontem ao Fanstástico, que não teve nenhum tratamento privilegiado e foi tratado "como qualquer um" pela Polícia Militar. Apesar da declaração, uma sindicância aberta na corporação apontou que houve "falha de procedimento" dos PMs que abordaram o condutor.

Desembargador determinou prisão sob o argumento de risco de reiteração de condutas. João Augusto Garcia, da 5ª Câmara de Direito Criminal. citou ainda relatos de testemunhas de que o motorista do Porsche estava alcoolizado e "não conseguia nem sequer parar em pé.