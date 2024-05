PMs ameaçam simular multa de R$ 7.000 a motociclista: 'Pensa com o bolso'

"Pense com o bolso", fala o militar. Um agente dá o prazo de até 17h do dia da abordagem para o motociclista fazer o que havia sido solicitado e diz para que o homem "pense com o coração". O segundo policial, entretanto, diz para o motociclista pensar com o bolso.

Veja como foi o diálogo:

PM1: "Você tem até 17h para 'negoçar' lá. Se você não 'negoçar', nós vamos pegar a placa da sua moto e fazer uma multa".

PM2: "Falou R$ 4 mil, mas eu vou fazer uma de R$ 6 mil de multa".

PM1: "Dá pra fazer uma frenagenzinha, dizer que empinou e freiou. A (multa) de frenagem é R$ 3 mil também. Dá para falar que você empinou na frente da viatura e freou. Mais uma multa por mexer no celular, dá uns R$ 7 mil mais ou menos".

Motociclista: "Nossa, mas eu não fiz nada".

PM1: "Vai lá, estou te esperando".

PM2: "Pensa com o coração".

PM1: "Não, pensa com o bolso. Se você pensar com o coração, não vai fazer nada não. Pensa na dor que vai ter depois".

PM diz que envolvidos foram ouvidos. Em nota, a corporação informou que os agentes se apresentaram espontaneamente à Corregedoria e foram interrogados para esclarecerem as circunstâncias da gravação. O motociclista também foi ouvido.

A PMGO, entretanto, não informou por que o motociclista foi abordado, nem o que foi pedido pelos agentes para evitar a multa. "A Polícia Militar de Goiás reafirma o compromisso com o cumprimento da lei e reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros", diz a nota.

Infração gravíssima. De acordo com o artigo 175 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a multa para manobras perigosas ao volante é de cerca de R$ 2,9 mil.