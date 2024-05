Leite pede reforço da Força Nacional no RS e convoca policiais da reserva

Eduardo Leite disse que entrou em contato com a bancada gaúcha na Câmara e Senado sobre as demandas do estado. O governo também enviará proposições legislativas para o Congresso.

Leite ainda voltou a falar sobre a dívida do RS com a União. "Não adianta disponibilizar recursos para o estado, se não houver arcabouço legislativo que tire a pressão do orçamento, de compromissos como a dívida. [...] Outras obrigações que o estado tem que precisarão ter um momento de suspensão para dar fôlego financeiro".

A sala de situação do governo do RS, que faz as análises meteorológicas, prevê uma frente fria nesta quarta-feira (8) que pode provocar temporais em todas as regiões. Um ar frio na quinta-feira (9) avança, diminuindo temperaturas no estado. A previsão registra mínimas de 5°C e 11°C no centro-sul. Ainda chove forte no sul gaúcho.

O governador também informou que falou por telefone com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça. "Compreendo que ele tenha uma complexidade na tomada de decisão, e que [ele] compreende a urgência. [...] Terá que ser urgente, e a minha preocupação é justamente que não tomem decisões que não considerem as necessidades que o estado efetivamente tem para ter capacidade financeira, fiscal, administrativa pra a recuperação".

Leite anunciou R$ 70 milhões diretamente para os municípios para ações emergenciais. Ainda serão disponibilizados R$ 50 milhões para 20 mil famílias, R$ 10 milhões para hospitais, R$ 40 milhões para recuperação de estradas e R$ 30 milhões no âmbito do Aluguel Social.

Insegurança

Como o UOL noticiou, cidades do RS têm sido palcos de assaltos e saques em meio à crise das chuvas.