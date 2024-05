Cidades do RS registram assaltos, saques e até assassinato em meio a chuvas

O Rio Grande do Sul está em situação de calamidade pública em razão das fortes chuvas que atingem o estado desde a semana passada. Em meio a isso, comércios foram saqueados.

O que aconteceu

No município de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, diversos estabelecimentos foram saqueados nos últimos dias. Pessoas não identificadas têm invadido mercados, lojas e farmácias e levado os produtos das prateleiras.

Ainda em Arroio do Meio, um homem foi morto após ser atingido por um espeto usado em churrasqueiras. Outra pessoa foi baleada e levada para um hospital de Lajedo. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que disse investigar os casos, mas não passou maiores detalhes sobre motivação para os crimes e identidades das vítimas.