Voluntária fala das doações em mau estado no RS: 'Calcinhas sujas'

Doações de roupas em mau estado têm chegado aos centros de recolhimento em Porto Alegre, conta a analista de marketing Milla Dellamora, 26, que trabalha como voluntária.

Entre os itens, há calcinhas sujas, roupas rasgadas, calçados sem cardaços e sem solado, além de objetos dispensáveis para a população neste momento, como sapatos de salto alto.

"A impressão que dá é que as pessoas queriam descartar objetos, não sabiam como e mandaram para as doações", contou em entrevista ao UOL. Milla atuou em duas unidades de recolhimento na capital do Rio Grande do Sul, durante o final de semana.