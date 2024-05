Famílias buscam refúgio no litoral do RS: 'Saí só com a roupa do corpo'

Movimento ocorre após pedido do prefeito de Porto Alegre. Em coletiva de imprensa no domingo (5), Sebastião Melo solicitou que os moradores de Porto Alegre que tivessem casa do litoral deixassem a cidade.

Em Capão da Canoa, a chegada dos desabrigados é percebida pela maior circulação de pessoas na rua e nos mercados. A análise é do secretário de Comunicação da cidade, Adriano Lima. "E a gente sabe que vai aumentar mais", diz.

Camila Jacques mora em Jaguarão, mas ficou presa em Porto Alegre por causa dos alagamentos; decidiu sair da cidade por causa da falta de água Imagem: Hygino Vasconcellos/UOL

Mercado restringe compra de água. Um dos poucos itens com limite de unidades por cliente são os galões de água. Só é possível levar até cinco de cada. A dona de casa Camila Jacques, 32, comprou um fardo para sua "casa improvisada". Ela mora em Jaguarão, no oeste do estado, mas estava em Porto Alegre para uma consulta, na quinta-feira (2). Com os alagamentos, não conseguiu voltar para casa. "A água estava tapando a pista, mas quem ia imaginar que isso ia acontecer?", questiona.

Saída repentina de casa de parentes. Sem conseguir retornar para Jaguarão, ela permaneceu na zona norte de Porto Alegre, na casa da mãe dela, no bairro Cristo Redentor. Porém, na manhã desta segunda-feira (6), faltou água no local, e família decidiu ir para Capão da Canoa. A viagem, que costuma levar de 1h a 1h30, durou 3h por causa do movimento intenso.

Amigos cederam apartamento no litoral. Em Capão da Canoa, Camila, grávida de três meses, se reuniu com o marido, a filha de três anos, a mãe e o padrasto. Sem saber quando conseguirão sair dali, decidiram alugar um espaço maior. "Esperamos voltar até sexta-feira", estima.