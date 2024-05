Ilhado, morador do RS fez gambiarra para ter energia: 'Situação terrível'

Ilhado na própria casa, o empresário Giovani Meirelles fez uma gambiarra para ter energia e internet. Morador de São Leopoldo (RS), em entrevista ao UOL News desta terça (7) ele conta que lá "a situação está terrível" e que há saqueadores que se disfarçam de policiais para roubar casas.

A situação aqui tá terrível. Fora isso, são saques e pessoas se disfarçando de polícia civil para vir assaltar, roubar de noite. Estão roubando, está feio o negócio. A situação é inacreditável. [...] Continuei aqui também. Eu tinha na parte de baixo a minha empresa, que agora não existe mais. A gente não sabia que a proporção seria tão grande, [fiquei aqui] pra evitar que alguém entrasse, [mas] a água entrou antes. Giovani Meirelles, morador de São Leopoldo (RS)