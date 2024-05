Empresário de grupo de agiotas do PCC foi preso a caminho do RS, diz MP

Sedemir Fagundes, suspeito de integrar uma rede de agiotas do PCC, foi preso hoje de manhã em São José dos Campos (SC) quando estava a caminho do Rio Grande do Sul para auxiliar as vítimas da enchente, segundo o Ministério Público. Ele é empresário do funkeiro MC Paiva.

O que aconteceu

Suspeito postou vídeos e fotos no Instagram mostrando a moto aquática que seria usada em possíveis resgates no RS. Ele é apontado como um dos integrantes do esquema e um dos alvos de mandado de prisão de operação conjunta do MP e da PM hoje. A defesa dele não foi localizada.

Moto aquática foi apreendida na caçamba de um caminhão quando o empresário se deslocava para regiões atingidas pela enchente. Na ação, agentes apreenderam um tubo contendo cocaína, cheques, comprovantes de depósitos, munições e 11 relógios. Entre eles, dois Rolex. Segundo a investigação, o grupo atuava desde 2021. A prisão foi feita pela PRF catarinense, que apoiou a operação conduzida pelo MP e pela PM de São Paulo.