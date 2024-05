'Qualidade da água em Porto Alegre está garantida', diz diretor do Dmae

A qualidade da água em Porto Alegre está totalmente garantida, afirmou Maurício Loss, diretor-geral do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) da capital gaúcha, durante entrevista ao UOL News desta terça-feira (7). Inundada, a cidade enfrenta racionamento de água.

Estamos enfrentando uma operação de guerra. Uma catástrofe, uma cheia jamais vista. Não estamos poupando esforços para tentar restabelecer a normalidade na cidade. Maurício Loss, diretor-geral do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) de Porto Alegre