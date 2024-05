Porto Alegre tem fila em postos e mercados e busca por água: 'Acabou em 4h'

A falta de água potável em Porto Alegre, por causa das enchentes que atingem o estado, levou uma multidão de pessoas aos mercados. Em um estabelecimento, o produto terminou em cerca de quatro horas. Também há postos sem combustível há dias e, naqueles que ainda têm gasolina, motoristas fazem fila para abastecer.

O que aconteceu

Supermercado tem corrida por água. O Zaffari da avenida Otto Niemeyer, no bairro Tristeza, registrou filas próximo do meio-dia de hoje. Ali ainda havia água mineral. Quando o UOL chegou ao local, ainda havia galões de 5 litros, que já estavam nos carrinhos dos clientes.

Produto terminou em cerca de 4 horas. Quando a loja abriu, às 8h, havia água mineral com e sem gás, de diferentes tamanhos. Porém, horas depois, só havia fardos de 500 ml com 12 unidades na versão com gás. Os clientes que chegavam ao supermercado iam direto à seção onde se costuma colocar os galões de 5 litros de água sem gás. Porém, ao verem as gôndolas vazias, se dirigiam a outro ponto do mercado, onde estavam as garrafas menores.