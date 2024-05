Dez dias debaixo d'água: até quando vão as enchentes no Rio Grande do Sul?

O fim da chuva só deve ocorrer no início da próxima semana, segundo a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo. No domingo, toda a região será coberta por uma massa de ar polar, que deve causar grande queda de temperatura.

Quando começa a baixar a água?

Pessoa anda de guarda-chuva por rua inundada no centro histórico de Porto Alegre (RS) Imagem: Anselmo Cunha/AFP

No Vale do Taquari, no centro do estado e na serra, os níveis de água começam a cair, mas as cidades do eixo da BR-116, de Campo Bom até Canoas, devem seguir alagadas. O rio do Sinos começou a recuar na região do Vale dos Sinos, mas deve seguir alto, segundo a Metsul.

A região mais grave é a da Grande Porto Alegre, que pode ficar até dez dias sob água, segundo uma previsão feita pelos professores Fernando Fran e Rodrigo Paiva, do IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas), da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Em Canoas, o prefeito falou em 60 dias para a água baixar.

Às 10 horas desta segunda-feira, o nível do Guaíba estava em torno de 5,25 metros. A tendência, segundo os pesquisadores, é que se mantenha acima dos 4 metros até o fim da semana. O problema é que deve chover em praticamente todo o estado na sexta e no sábado, o que pode aumentar ainda mais o nível do rio.