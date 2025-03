Cinco suspeitos são mortos durante confronto com a polícia no RJ, diz PM

Cinco suspeitos foram mortos hoje durante suposto confronto com policiais militares no município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Os policiais realizavam policiamento no bairro Venda Velha, quando criminosos armados atiraram contra os agentes, segundo a PM-RJ. Houve confronto e seis suspeitos foram atingidos.

Cinco suspeitos morreram após serem socorridos no Hospital Municipal de São João de Meriti. A sexta vítima dos disparos foi encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. O estado de saúde do suspeito não foi divulgado.