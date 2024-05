Jovem desabrigada em duas cidades por inundações no RS: 'Foi desesperador'

A jovem Rafaela Bastos contou no UOL News desta quarta (8) que ficou desabrigada em duas cidades após inundações no Rio Grande do Sul. Ela precisou sair de sua casa em Eldorado do Sul, e depois do condomínio da irmã em Canoas. Agora, está abrigada em Porto Alegre.

Na quinta-feira (2), a água continuou subindo. Foi tudo muito rápido, 5h da tarde já tinha água na minha rua, o que aconteceu só em novembro, até então nunca tinha acontecido. Na minha casa nunca tinha entrado, mas fiquei acompanhando a madrugada toda e, às quatro horas da manhã, a água entrou dentro da minha residência. Rafaela Bastos, moradora de Eldorado do Sul