Policiais ameaçam de morte e espancam jovem durante abordagem em SP; veja

Dois policiais militares foram flagrados em vídeo ameaçando de morte e espancando um jovem negro de 26 anos durante uma abordagem, em José Bonifácio (SP), na terça-feira (7).

O que aconteceu

Jovem estava contido quando foi agredido. Imagens feitas por uma pessoa que estava próximo ao local mostram quando o homem imobilizado e desarmado é colocado contra a parede por um agente. Em seguida, o militar diz que não é de Bonifácio e faz ameaças: "você não morreu de dó, não te matei de dó".

Militar prosseguiu com as ameaças e agressões. "Eu quebro essa cadeira na sua cabeça agora", diz o agente, após o jovem pedir para ser solto. Uma viatura chega em alta velocidade, outro agente desce do carro, vai até o local e chuta o homem, que cai no chão.