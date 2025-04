Caminhão carregado com combustível tomba e provoca incêndio em SC

Um caminhão carregado com combustível tombou e provocou um incêndio de grandes proporções na tarde deste domingo, 6, na BR-101, no Morro dos Cavalos, em Palhoça, Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), diversos veículos foram incendiados e cinco pessoas sofreram queimaduras, mas não há vítimas fatais. O número exato de veículos atingidos não foi divulgado oficialmente.

Imagens de câmeras de monitoramento de tráfego mostram o exato momento do acidente. Outras, gravadas após o incêndio, mostram os veículos completamente destruídos pelo fogo. As pistas dos dois sentidos da rodovia foram interditadas pelo acidente e liberadas na manhã desta segunda-feira, 7. Há congestionamento no local.

O fogo foi controlado no próprio domingo com a ajuda de equipes do Corpo de Bombeiros. Uma empresa especializada em remoção de combustível de caminhões fez a remoção da carreta que explodiu.