'Dias às escuras': confira carta de mulher que viveu enchente no RS em 1941

Como se foram de enchente? Aqui em Porto Alegre foi um assunto muito sério! As águas atingiram a Rua da Praia. A zona que mais sofreu foi Navegantes, São João e Menino Deus. Foi até Floresta e Passo da Mangueira.

O trecho escrito pela gaúcha Helena Silva Stein poderia ser de maio de 2024. Nos últimos dias, enchentes tomaram as ruas do Rio Grande do Sul, inclusive da capital gaúcha, e deixou milhares de pessoas desabrigadas e ilhadas.

Mas as palavras foram retiradas de uma carta escrita por ela em maio de 1941. Helena morreu em janeiro de 2024, aos 98 anos, e por pouco não presenciou a tragédia que atinge novamente o estado 83 anos depois e já deixou mais de 100 mortos.