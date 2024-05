'Eles nadam, mas estão exaustos': como cavalos como Caramelo são resgatados

O caso do cavalo Caramelo, que foi localizado em cima de um telhado em meio às enchentes em Canoas, no Rio Grande do Sul, comoveu a internet. Personalidades como Felipe Neto e Whindersson Nunes se mobilizaram para tirá-lo daquela situação. Mas ele - retirado na manhã desta quinta-feira, de bote — não é o único em risco.

A advogada Juliana Simon falou com os influenciadores e colocou eles em contato com as pessoas certas para ajudar no resgate. "Estou atuando junto a um grupo de salvamento desses animais. Não temos muito recursos, mas estamos fazendo o impossível para conseguir", conta.

Jéssyca Lumertz, que é veterinária especialista em equinos e está na linha de frente dos resgates em cidades como Gravataí e Canoas, é do grupo que Juliana mencionou. Ela é especialista em reabilitação de animais que foram vítimas de maus tratos e usou esses conhecimentos para auxiliar na retirada dos cavalos da água.