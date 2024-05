Lancha explode durante passeio e deixa 6 pessoas gravemente feridas no RJ

Seis pessoas estão internadas em estado grave após a lancha em que estavam explodir, na manhã desta sexta-feira (10), durante um passeio turístico em Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Lancha era ocupada por cinco pessoas, da mesma família, além do condutor. Todos tiveram mais de 50% do corpo ferido com queimaduras. A informação é da prefeitura de Cabo Frio. O acidente ocorreu por volta das 11h07 de hoje.

Explosão ocorreu durante passeio na Ilha do Japonês. A família é natural de Belo Horizonte.