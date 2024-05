'Cavalo resgatado em telhado no RS está desidratado', diz veterinária

Ao UOL, a veterinária deu mais detalhes sobre o atendimento a Caramelo. "O animal chegou sedado, foi aquecido, seco, teve os parâmetros aferidos, e foi tratado com hidratação venosa. Retornou da sedação e foi alocado nas baias. Está comendo e recebendo feno [mistura de plantas ceifadas e secas]."

O veterinário Bruno Schmitz, que atuou do resgate do cavalo, afirmou que ele tem cerca de sete anos. "Pela dentição, ele deve ter em média setes anos. Ele está bem magro, não foi esse tempo no telhado... Bem cuidado, já não estava", disse em entrevista à GloboNews.

Cerca de 10 mil animais foram resgatados no estado até o momento. Balanço é do governo gaúcho.

Caramelo foi visto se equilibrando no telhado de uma casa. A cena foi flagrada pelo helicóptero da TV Globo, que fazia a cobertura das enchentes na cidade de Canoas, uma das mais castigadas, e viralizou nas redes sociais.

Mutirão e comoção nas redes sociais. A partir daí, iniciou-se uma corrida contra o tempo: a primeira-dama, Janja da Silva, e influenciadores como Felipe Neto, fizeram apelos para que o animal fosse retirado em segurança.