Casal de SC morre em queda de avião no Pará; FAB e PF investigam

Empresa lamenta o acidente. A Hacker Industrial disse que Marcio atuava na companhia há mais de 20 anos. "Marcio partiu inesperadamente, deixando-nos com uma sensação de tristeza indescritível. Era muito mais do que um colega de trabalho, ele era um amigo, um mentor e uma fonte constante de inspiração para todos nós", diz trecho do comunicado.

Casa deixa dois filhos, de 19 e 10 anos. O grupo de escoteiros em que os dois fazem parte também lamentou o acidente. "Estamos todos consternados com essa notícia triste. Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos das famílias. Que Deus conforte vossos corações e dê o descanso eterno às vítimas".

O comunicado do grupo de escoteiros diz que uma terceira pessoa, que seria o piloto da aeronave, também morreu no acidente. Porém, a Secretaria de Segurança Pública do Pará não confirmou a quantidade de vítimas.

Nas redes sociais, amigos do casal lamentaram as mortes. "Vivemos muitos momentos de alegria juntos, mas nosso pai celestial quis vocês juntos dele. Que vocês brilhem muito na nova morada. Descansem em paz e que Deus conforte o coração de todos os familiares", escreveu um amigo dos dois. "Vai com Deus, amiga Meilene. Quero ficar com esse sorriso na lembrança e todos momentos felizes que passamos juntas...Desejo muita força pra família", diz outra publicação, acompanhada de uma foto da formatura de Meilene.