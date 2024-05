Mais de 530 mil pessoas estão desalojadas no RS após enchentes, diz governo

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já deixaram 537.380 pessoas desalojadas, segundo boletim da Defesa Civil estadual divulgado na noite deste sábado (11). No boletim anterior, divulgado às 12h, o número de desalojados era de 339.925

Para se ter uma ideia da dimensão da tragédia, o número se aproxima da série histórica de pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul, de 702.916 entre 1991 e 2022, segundo dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil, com números disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. A soma de 2023 ainda não foi contabilizada pela plataforma.

O numero de municípios gaúchos afetados subiu de 445 para 446.