Buscar doações para RS agora em Portugal seria contraproducente, diz Brasil

O governo federal rebateu hoje acusações que circularam nas redes sociais de que estaria rejeitando doações coletadas pela comunidade brasileira em Portugal, com a colaboração de cidadãos portugueses, para auxiliar os afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Líder da extrema-direita portuguesa gravou vídeo. O português André Ventura, líder do partido Chega, publicou um vídeo que se espalhou nas redes sociais acusando o governo brasileiro de impedir as doações coletadas em Portugal de chegarem ao Brasil. Ele afirma que a companhia aérea portuguesa TAP teria se oferecido para transportar os donativos, mas que mais uma vez o governo brasileiro teria se recusado a aceitar. O UOL entrou em contato com a TAP para obter o posicionamento da empresa, mas até o momento não houve resposta aos questionamentos.

O governo federal refutou hoje essas informações em um comunicado. E informou que a Força Aérea Portuguesa está colaborando com a ABC (Agência Brasileira de Cooperação) e o MPor (Ministério de Portos e Aeroportos) para planejar a logística necessária para transportar as mais de 200 toneladas de doações recolhidas. A embaixada brasileira em Lisboa e os consulados em Porto e Faro estão organizando os donativos, classificando-os em categorias como roupas, alimentos, equipamentos e medicamentos, e verificando a validade dos itens perecíveis.