RS tem 447 municípios atingidos pelas enchentes, diz Defesa Civil

O Rio Grande do Sul tem 447 municípios atingidos pelas enchentes que assolam o estado desde o final de abril. As informações foram divulgadas em boletim da Defesa Civil, na noite deste domingo (12). No início do dia, o número era de 446 municípios.

O que aconteceu

Número de desalojados aumentou desde o boletim das 12h, passando de 538.284 para 538.743. Porém, houve redução no número de pessoas em abrigos. Agora, são 81.200 acolhidas.

Boletim ainda mostra 2.115.703 pessoas afetadas pelas fortes chuvas no RS. Segundo o órgão estadual, há 806 feridos, 125 desaparecidos e 143 mortes confirmadas.