Mães em abrigos no RS recebem flores e presentes: 'Um calorzinho a elas'

Mãe de dois filhos, Melissa ganhou flores pela primeira vez na vida neste domingo Imagem: Felipe Pereira/UOL

Cada mãe recebe o mini buquê feito com flores do campo. O kit também tem um bombom e um cartão com a seguinte mensagem: "Honramos sua força e coragem inabalável. Seu amor e dedicação são como um farol de esperança por dias melhores".

A mensagem é um incentivo e um reconhecimento. "Não faz sentido só desejar feliz Dia das Mães. Tem que transmitir força", explica Stéphanie D'Ávila, empresária do ramo de flores.

Os mini buquês serão entregues também em abrigos femininos. Tratam-se dos albergues que atendem mulheres qie temiam ser estupradas ou que seus filhos fossem molestados nos albergues mistos.

Stéphanie (e) e Bárbara distribuíram flores a mães que estão em abrigos de Porto Alegre Imagem: Felipe Pereira/UOL

Outro tipo de ajuda

As empresárias do ramo de flores Stéphanie D'Ávila e Bárbara Heinen focaram em fornecer ajuda emocional. Elas contam que as pessoas gostam de receber flores pela delicadeza do gesto e seria uma forma de apoiar com leveza. As duas dividiram as tarefas. Uma preparou os mini-buquês e outra entrou em contato com os abrigos onde foram entregues 150 kits.