Enchentes no RS: número de mortos sobe para 143; 125 seguem desaparecidos

Afetados no estado são mais de 2 milhões. O número de desalojados é de 537.380 pessoas e 81.170 estão em abrigos.

Cidades sem internet e sinal de telefone são ao menos 21. As informações foram repassadas pela Tim e Vivo à Defesa Civil. A Claro disse que ser serviço está normalizado no estado.

530 escolas foram danificadas, onde estudam 216.883 alunos. Outras 84 escolas estão servindo de abrigo para atingidos pelas enchentes. No total, cerca de 358 mil estudantes foram afetados de alguma forma.

As chuvas provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 85 trechos com bloqueios totais e parciais em 49 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

Alerta de cheias em quase todo o estado

Há risco de novas cheias em quase todas as regiões do RS neste domingo. De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), é "muito alta" a probabilidade de cheias, especialmente na região centro-norte do estado.