'Situação dramática sem fim', diz vice-governador do RS sobre chuvas

População também deve ficar atenta a deslizamentos de terra. O solo está encharcado em áreas de serra; em Caxias do Sul, a movimentação da terra causou um tremor, informou o vice-governador. Uma ponte cedeu parcialmente na região por causa da força do rio Caí.

Estamos vivendo a continuidade de uma situação dramática sem fim aqui no Rio Grande do Sul. Desde o final de abril, quando começaram essas chuvas torrenciais.

Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul, à Globonews

Nível do Guaíba sobe rapidamente

A cota às 8h15 desta segunda-feira (13) era de 4,8 metros, nível 23 centímetros a mais do que o do sábado (11), quando a água atingiu a menor altura desde o início das enchentes. Os dados são da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e da Agência Nacional de Águas (ANA), que apontava 4,70 metros às 5h de hoje.

Projeção da Defesa Civil é de que água ultrapasse os 5,5 metros. Modelos analisados pelo órgão apontam expectativa de elevação de aproximadamente 5,50 a 5,60 metros nos próximos dias, informou nota.

Nível do Guaíba será o maior da história caso previsão da Defesa Civil se concretize. No domingo (5), ápice das cheias no estado, a água chegou a 5,33 metros. Na cheia de 1941, a água bateu 4,75 metros.