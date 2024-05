'Susto muito grande', diz amigo de médico voluntário que morreu no RS

Leandro fez parte do corpo clínico do Hospital Evangélico de Vila Velha por nove anos, de 2012 a 2021. "Ele atuou no hospital como médico intensivista na unidade de terapia intensiva (UTI). A direção do HEVV ressalta que Dr. Leandro Medice sempre foi uma pessoa muito querida pelos colegas de trabalho e um profissional exemplar durante os anos em que atuou no hospital. A direção lamenta, profundamente, a morte súbita do médico", diz nota enviada pelo hospital.

O médico chegou a São Leopoldo no domingo (12). O cardiologista postou um vídeo durante a viagem informando que tinha parado no Aeroporto de Navegantes para abastecimento da aeronave e continuaria o trajeto em seguida. "Agora que está chegando mais perto, estou ficando mais ansioso", contou.

O cardiologista pediu orações aos seguidores. "Conto com a oração de vocês para nos dar forças, para a gente conseguir ajudar o máximo de vidas", disse em outro vídeo. Leandro reforçou que a população do Rio Grande do Sul precisava de ajuda e de cuidado, por isso ele estava saindo da rotina e do "conforto do consultório". Atualmente, Leandro trabalhava com foco em estética capilar.

Governador do RS lamentou a morte de Leandro. No X, Eduardo Leite (PSDB) escreveu que "a morte de um voluntário que veio ao Rio Grande do Sul para ajudar no atendimento às vítimas da tragédia nos deixa profundamente entristecidos".