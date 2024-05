Secretário da Defesa Civil: Cidades do RS vão ter que repensar território

Cidades constantemente atingidas por desastres naturais, como as localizadas na região do Vale do Taquari, podem ser obrigadas a mudar de posição para ficarem em locais seguros. A projeção foi feita pelo secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros.

O que aconteceu

Criação de bairros novos em áreas sem risco de inundação e deslizamento deve ser considerada. O secretário falou sobre o assunto em entrevista à GloboNews nesta terça-feira (14).

Parte das pessoas afirmava que não estava em área de risco porque não viu enchente de 1941. O secretário lembrou que a água levou 32 dias para descer após as cheias de 63 anos atrás.