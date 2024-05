Médico do ES gravou vídeo antes de morrer no RS: 'Ajudar nossos irmãos'

Médico afirmou que iria tentar informar sobre a situação do estado pelas redes sociais. "Eu vou tentar passar para vocês aqui a real situação que está acontecendo lá, até mesmo para a gente conseguir juntar mais forças para ajudar o pessoal, que está precisando em meio a essa catástrofe no Sul. Assim que eu conseguir, eu mostro tudo que está acontecendo e vamos juntos nessa missão. Conto com a oração de vocês para a gente juntar forças e ajudar o máximo de vidas que a gente conseguir".

O que aconteceu

Leandro fez parte do corpo clínico do Hospital Evangélico de Vila Velha por nove anos, de 2012 a 2021. "Ele atuou no hospital como médico intensivista na unidade de terapia intensiva (UTI). A direção do HEVV ressalta que Dr. Leandro Medice sempre foi uma pessoa muito querida pelos colegas de trabalho e um profissional exemplar durante os anos em que atuou no hospital. A direção lamenta, profundamente, a morte súbita do médico", diz nota enviada pelo hospital.

O médico chegou a São Leopoldo no domingo (12). O cardiologista postou um vídeo durante a viagem informando que tinha parado no Aeroporto de Navegantes para abastecimento da aeronave e continuaria o trajeto em seguida. "Agora que está chegando mais perto, estou ficando mais ansioso", contou.

O abrigo em que Leandro atuou reunia cerca de 1.300 pessoas. Muitos idosos, crianças e pessoas com condições crônicas estão no local, onde recebem atendimento médico, de enfermagem e farmacêutico.

Governador do RS lamentou a morte de Leandro. No X, Eduardo Leite (PSDB) escreveu que "a morte de um voluntário que veio ao Rio Grande do Sul para ajudar no atendimento às vítimas da tragédia nos deixa profundamente entristecidos".