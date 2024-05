'Preso na situação': por que cão seguiu 'nadando no ar' após resgate no RS

"Sempre que nosso sistema nervoso 'aprende' algo novo, ele cria uma nova sinapse. Sinapses são conexões entre neurônios que podem determinar aprendizados, memórias, mecanismos de ação fisiológica. Por exemplo, se estamos com a bexiga cheia, fechamos o esfíncter da uretra para não fazer xixi na calça", explica o biólogo.

"Quando passamos por uma situação traumática, nosso cérebro pode associar essa situação a uma resposta como gritar, chorar, comer demais, não fazer nada ou realizar um comportamento instintivo de sobrevivência — no caso do cãozinho, nadar. Quando ele se encontra em estado de choque traumático, o sistema nervoso está preso àquela situação e, consequentemente, repetindo as conexões estabelecidas nele e tende a esperar outro ataque constantemente", continua.

O biólogo explica que é o etograma, uma observação comportamental, que pode avaliar possíveis traumas. Nesta avaliação, são registrados os picos de atividade do animal, comportamentos que ele realiza, locais que prefere. Inclusive, impactos sazonais na espécie, ou seja, de acordo com as estações do ano.

"No etograma, a gente pode avaliar tudo, a depender do foco da observação. Por exemplo, se apenas para determinar padrões de comportamento, você vai anotar quantas vezes ele deita, quantas vezes dorme, quantas vezes forrageira, quantas vezes senta, quantas vezes vocaliza", diz o biólogo.

"Para verificar a intensidade do comportamento, você tem que contabilizar cada variação dele, comparar a quantidade de execução de outros comportamentos, quais situações afetam."

Mais de 20 mil animais foram encaminhados para abrigos

Pelo menos 20 mil animais já foram resgatados desde o início das chuvas no Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.