Chuvas podem ter relação com tremor de terra em Caxias do Sul, diz geólogo

Não há relatos de danos causados pelos tremores. A orientação da Defesa Civil é que moradores fiquem em casa, a não ser que identifiquem danos estruturais, como rachaduras.

Agentes do Corpo de Bombeiros farão uma vistoria na região ainda hoje. Caxias do Sul é a principal cidade da região serrana e a segunda maior do estado, com 463,5 mil habitantes, segundo dados do Censo 2022.

*Com Estadão Conteúdo