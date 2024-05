'Muitos extremos climáticos podem atingir país em 2024', alerta pesquisador

As tempestades que deixaram um rastro de destruição no Rio Grande do Sul nas últimas semanas são parte de extremos climáticos que pode atingir o Brasil ainda em 2024, de acordo o meteorologista e pesquisador Humberto Barbosa.

"Eu diria que este ano, em função das massas de ar provocadas naturalmente e por ação do homem, o país está com muitos potenciais de extremos climáticos", alerta Barbosa, fundador e coordenador do Lapis (Laboratório de Processamento de Imagens de Satélite da Universidade Federal de Alagoas).

Entenda os potenciais riscos nas regiões

Enquanto a população gaúcha padece com o colapso causado pelas inundações no estado, outras regiões do país podem sofrer com os efeitos de altas temperaturas e chuvas intensas até o fim do ano, segundo o pesquisador.