Autor de feminicídio deixa prisão e é baleado por pai e irmão da vítima

Suspeitos foram encontrados em casa, no município de Campo Erê (SC). Um terceiro suspeito, que não tem parentesco com dupla, também foi preso por suspeita de envolvimento com o crime. Ele estava escondido em um caminhão no momento da abordagem policial, informou o delegado.

Os homens foram presos em flagrante por tentativa de homicídio e homicídio consumado. Eles devem passar por audiência de custódia, mas não tiveram nomes divulgados pela polícia. O UOL tenta encontrar as defesas deles.

Vítima dos tiros está internada. Ele foi encaminhado a um hospital da região e não corre risco de morte, mas deve ser ouvido pela polícia, assim como outras testemunhas do caso.