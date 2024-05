Homem furta ambulância de pronto-socorro, invade mercado e foge no PR; veja

Um homem furtou uma ambulância estacionada no pátio do pronto-socorro do município de Mandaguaçu (PR), na madrugada desta quarta-feira (15) e, em seguida, invadiu um supermercado local.

O que aconteceu

O suspeito deu entrada na unidade de saúde para receber atendimento e, em seguida, liberado. Após deixar o pronto-socorro, ele conseguiu furtar o veículo que estava estacionado, segundo nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde de Mandaguaçu.

Homem invadiu mercado. Após fugir com a ambulância da unidade de saúde, o suspeito foi em direção a um estabelecimento em um bairro da cidade, na Vila Guadiana, usou a ambulância para quebrar a porta do mercado, furtou alguns produtos, deu marcha ré e foi embora.