Jornal terá que indenizar leitor por publicar resultado de loteria errado

Jornal publicou números errados por negligência, diz desembargador. Para Marco Aurélio Ferrara Marcolino, relator do caso, embora a empresa não seja a responsável legal pelos resultados das loterias, ela veicula esse conteúdo para atrair mais leitores para o seu jornal e, com isso, aumentar as vendas. Por isso, se o jornal divulgar informações erradas que causem danos, deve arcar com a responsabilidade de reparar os danos causados.

Desembargador disse que erro do jornal "ultrapassa o limite de contrariedades cotidianas". Em primeira instância, a Comarca de Itamarandiba negou o pedido de indenização, explicando que o homem sofreu "meros dissabores". O leitor recorreu e teve o pedido atendido. Para o desembargador, o homem sofreu, sim, danos de ordem moral, como decepção e tristeza, pela divulgação errônea.