Casa que acolhe 170 pacientes com câncer é destruída por enchentes no RS

Uma casa de acolhimento para pessoas com câncer sofreu perda total devido ao desastre climático no Rio Grande do Sul e terá que mudar de endereço em Lajeado. É a segunda vez em menos de um ano que a clínica perde tudo. Centenas de pessoas foram afetadas.

O que aconteceu

Duas sedes da Aapecan (Associação de Apoio a Pessoas com Câncer) no Rio Grande do Sul tiveram danos integrais. As unidades de Porto Alegre e Lajeado.

Em Lajeado, a perda foi total, com a água chegando no teto. A unidade atende 170 pessoas, que ficaram sem estrutura para continuar os tratamentos contra o câncer. Tudo foi perdido: escritórios, alojamento, refeitório, cozinha. Ainda não foi possível quantificar o tamanho das perdas.