Comerciante do RS contesta Leite e defende doações: 'Vou vender pra quem?'

Com uma pá em mãos, Luiz Arthur Schneider, 59 anos, passou a tarde de quarta-feira (15) retirando a lama que invadiu a casa que alugava a amigos no município de Roca Sales, no Rio Grande do Sul. Aposentado, ele é dono de um comércio no interior do estado com a mulher, Rosely Schneider, 58.

Juntos, vendem pães, biscoitos e sorvetes. O casal morou em Roca Sales por 36 anos, mas há dois anos decidiu sair da cidade após uma enchente que atingiu o município. "Aqui sempre teve enchente, mas a água nunca tinha chegado dentro de casa, como aconteceu ano passado, e ultrapassado a casa, como aconteceu agora", diz Rosely.