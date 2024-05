Leite cita 'receio' por impacto de doações no comércio do RS e é criticado

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi criticado nas redes sociais após citar preocupação com o "impacto" de doações em excesso ao estado.

O que aconteceu

Eduardo Leite agradeceu pelas doações, mas manifestou temor por comércios locais. "Quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio, que nós observamos em outras situações, sobre o impacto que isso terá no comércio local", disse o governador, em entrevista à Band News FM.

Governador afirma que pediu criação de ferramenta para doações diretas a pequenos comerciantes. "Acho que há caminhos que a tecnologia proporciona para que a gente encontre disposição das pessoas em doar com a necessidade dos pequenos comerciantes de buscarem se reerguer."